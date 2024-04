Et si vous vous mettiez au hockey sur gazon ?

Saviez-vous que le hockey sur gazon est l’un des plus anciens sports de l’Histoire ? Aussi accessible qu’intuitif, il reste méconnu en France alors qu’il est le troisième sport le plus suivi pendant les Jeux olympiques. Quels sont précisément ses bienfaits pour notre santé physique et mentale ? On fait le point avec la Fédération française de hockey.

