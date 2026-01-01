État d'esprit de Marine Le Pen, hypothèses pour la présidentielle: le RN prêt à affronter la décision de la cour d'appel de Paris
Ibrahima Ndiaye
Une décision qui ressemble au vrai départ de la campagne présidentielle. Ce mardi 7 juillet, Marine Le Pen sera fixée sur son sort dans le dossier des assistants parlementaires du RN. L'enjeu étant sa candidature à l'élection présidentielle 2027.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/eta...
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