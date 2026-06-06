Ethiopie : au moins 11 civils tués dans la région Oromia, les autorités accusent un groupe rebelle





Source : Les faits se sont déroulés entre le 31 mai et le 3 juin dans la région Oromia, en Ethiopie centrale. Les autorités accusent l’Armée de libération oromo, un groupe classé comme organisation terroriste par Addis-Abeba, qui avait annoncé vouloir perturber les élections législatives du 1er juin.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/06/...