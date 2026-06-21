Ethiopie : Abiy Ahmed, de réformateur adulé par la communauté internationale à chef de guerre





Source : Le premier ministre éthiopien va entamer un nouveau mandat de cinq ans. Son parti a remporté 90 % des sièges de l’Assemblée, a annoncé la commission électorale dimanche 21 juin. Adoubé à ses débuts pour sa politique d’ouverture, le dirigeant est aujourd’hui un à la tête d’un pays divisé, au bord d’un nouveau conflit.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/21/...