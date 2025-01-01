"Être planqué" ou descendre dans l'arène présidentielle: pourquoi Édouard Philippe fait le choix de la retenue







Source : L'ancien Premier ministre prend son temps et refuse pour l'instant d'accélérer le tempo de sa candidature pour la présidentielle. Mais face à un Gabriel Attal qui a des fourmis dans les jambes, certains s'inquiètent qu'Édouard Philippe ne se montre pas plus allant, craignant qu'il ne pèche par excès de sondages flatteurs.Source : https://www.bfmtv.com/politique/horizons/etre-plan...