Européennes 2024: le n°3 de la liste RN visé par une plainte pour complicité de crime contre l'humanité

La Ligue des droits de l'homme (LDH) et l'association Utopia 56 ont porté plainte contre Fabrice Leggeri pour complicité de crime contre l'humanité et de torture ce mardi. En cause: sa politique lorsqu'il était directeur de Frontex (2015-2022), l'agence de l'UE chargé du contrôle des frontières.Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/eur...