Européennes: le RN se stabilise en tête à 32%, l’écart entre Renaissance et le PS se réduit

À trois semaines des élections européennes, le RN continue de faire la course en tête dans les intentions de vote tandis que l'écart entre Renaissance et le PS se resserre, révèle le dernier sondage de l'institut Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/europeen...