FORUM BFMTV - Laura, sophrologue, souhaite que l'on prenne "enfin en considération la voix des enfants"

Ibrahima Ndiaye

Marine Le Pen a annoncé mardi 7 juillet son pourvoi en cassation après une condamnation en appel dans le dossier des assistants parlementaires du RN. La campagne présidentielle va donc être percutée par les suites de cette décision. À cette occasion, le FORUM BFMTV organise une soirée spéciale présentée par Maxime Switek : "2027 : la campagne est lancée !"https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-...