FORUM BFMTV - Olga Givernet, députée EPR: "La France craque aujourd'hui parce que d'abord cette période caniculaire arrive sur un mois de juin et tout le monde est en activité"





https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-... BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Canicule : la France craque" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des personnalités politiques et des spécialistes d’échanger en direct sur la gestion de la canicule que traverse la France.https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-...