FORUM BFMTV - "Pourquoi le Front national sur les réseaux sociaux vient insulter des scientifiques?": l'échange entre Serge Zaka, agro-climatologue et Thomas Ménagé, député RN

BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Canicule : la France craque" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des personnalités politiques et des spécialistes d’échanger en direct sur la gestion de la canicule que traverse la France.https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-...