FORUM BFMTV - Prix des carburants: Alma Dufour (LFI) propose de "bloquer les marges du côté du raffinage"









Source : BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Iran : les Français face à la guerre" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des personnalités politiques et des spécialistes d’échanger en direct sur la guerre en Iran.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-...