FORUM BFMTV - Prix des carburants: “La marge de Total depuis le début de la crise a été multipliée par quatre”, dénonce François Kalfon, député européen PS

BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Iran : les Français face à la guerre" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des personnalités politiques et des spécialistes d’échanger en direct sur la guerre en Iran.https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-...