FORUM BFMTV - "Quand on est macroniste, je suppose qu'on ne subit pas la canicule comme tous les autres": l'échange entre Lenna, étudiante et Olga Givernet, députée EPR

BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Canicule : la France craque" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des personnalités politiques et des spécialistes d’échanger en direct sur la gestion de la canicule que traverse la France.https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-...