FORUM BFMTV - Thomas Ménagé (RN): "Ce n'est pas le Rassemblement national qui est responsable du réchauffement climatique"

BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Canicule : la France craque" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des personnalités politiques et des spécialistes d’échanger en direct sur la gestion de la canicule que traverse la France.https://www.bfmtv.com/politique/video-forum-bfmtv-...