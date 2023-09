Faire l’amour dans les toilettes sans faux pas

Faire l’amour dans les toilettes peut représenter un fantasme très excitant chez certains tandis qu’il peut chez d’autres, exprimer un dégoût. Pourquoi s’y lancer et comment le faire ? Quels sont les risques à prendre en compte ? Le point avec Emmanuel Faure, sexothérapeute et psychothérapeute de couple et individuel.

