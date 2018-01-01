Fan zones à Paris: Emmanuel Grégoire souhaite que ce soit "la fête mais en toute sécurité"

Ibrahima Ndiaye

Comme en 2018, comme en 2022, l'équipe de France va disputer les demi-finales de la Coupe du monde grâce à sa victoire sans appel face au Maroc, jeudi (2-0). Auteur de son 8e but dans la compétition, Kylian Mbappé a fait sauter le verrou, avant qu'Ousmane Dembélé n'enfonce le clou. Ces Bleus-là sont en mission, et retrouveront l'Espagne ou la Belgique dans le dernier carré.https://www.bfmtv.com/politique/video-fan-zones-a-...