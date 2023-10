Farid : Je suis bègue... et j'en parle !

Farid Ismail souffre d'un trouble bien connu, et qui prête souvent aux moqueries : le bégaiement. Comment a-t-il grandi ? Quelles ont été ses "ruses" pour contourner cela ? Et aujourd'hui, pourquoi a-t-il choisi de prendre la parole ? Il est venu nous raconter cela, et nous le remercions pour sa confiance.

Source : https://www.santemagazine.fr/videos/sante/farid-je...