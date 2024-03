"Fast fashion" : "On a doublé notre consommation de vêtements en 20 ans", souligne une responsable de Zero Waste France

Alors que les députés se penchent, jeudi 14 mars, sur une proposition de loi pour réguler la "fast fashion", Charlotte Soulary, responsable du plaidoyer à Zero Waste France, et Audrey Millet, historienne et auteure du "Livre noir de la mode", sont les invitées du 12/13 info.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/fast-fashion-...