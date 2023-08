Fatigue et prise de poids : quels liens ?

Vous vous sentez fatigué, voire épuisé, et avez l'impression de prendre du poids sans avoir changé vos habitudes alimentaires ? Rien d'étonnant à cela, la fatigue et la prise de poids sont deux symptômes fréquents et intimement intriqués, qui font l'objet de nombreuses consultations en endocrinologie. La docteure Lucia Hue-Fontaine, spécialisée en endocrinologie, médecine de précision et professeur de yoga sur paris 8è, nous explique les différents liens qui exist...



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...