Fausses informations: "les peines ne sont pas suffisamment dissuasives", estime Sébastien Lecornu

Ibrahima Ndiaye

Lors des questions au gouvernement au Sénat, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, mercredi 8 juillet, vouloir tripler les peines visant les producteurs de "faux contenus d'information en période électorale", dans le cadre d'un texte visant à lutter contre le risque d'ingérences étrangères, qu'il estime "très aigu" en vue de la présidentielle.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/video...