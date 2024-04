Faut-il mentir à une personne qui a Alzheimer ou la confronter à la réalité ?

De nombreux aidants s’interrogent : faut-il, oui ou non, mentir à une personne qui a la maladie d’Alzheimer ? Sachez qu’il n’existe pas de réponse toute faite à cette question… Tout dépend de la situation des malades, de leurs besoins émotionnels et de leur capacité à comprendre et à traiter l’information. On fait le point avec Brigitte Perraud, fondatrice de l’association Alzheimer Aidants et Alexandra Derrien, neuropsychologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...