Faut-il systématiquement laver ses draps à 60 °C ?

Housses de couette, draps et taies d’oreiller doivent régulièrement passer en machine pour limiter la prolifération de bactéries, d’acariens et autres allergènes. Mais à quelle température faut-il les laver exactement ? Et quelles précautions prendre pour qu’ils restent en bon état le plus longtemps possible ?

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/soins-du...