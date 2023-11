Faut-il toujours porter un maillot de corps sous ses pulls ?

Je me souviens que c'est l'une des premières choses que m'a appris ma mère à propos de l'habillement. Au même titre que l'on change tous les jours de sous-vêtements et de chaussettes, on met toujours un tee-shirt, un marcel ou un maillot de corps sou...