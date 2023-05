Faut-il vraiment accorder son sac avec ses chaussures ?

Oh oui, la mode est pleine de règles et d'idées reçues que l'on applique sans trop réfléchir et que l'on transmet de génération en génération. Mais il serait temps de rétablir les choses et de bousculer un peu les codes. En effet, la mode est dans un...