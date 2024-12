Fêtes de fin d’année : on s’inspire du chignon sophistiqué de Miley Cyrus

Miley Cyrus est une inspiration capillaire de taille. Depuis son plus jeune âge, la star n'hésite pas à changer de coupe, de couleur et de style au gré des tendances et de ses envies. Alors qu'elle a surpris ses fans en arborant une chevelure bicolo...