Fétichisme des pieds : un fantasme plus fréquent qu'on ne le croit !

Aussi connue sous le nom de podophilie, le fétichisme des pieds est sans aucun doute la paraphilie la plus répandue au monde. Bien qu'elle puisse être bénigne et compatible avec une vie sexuelle épanouie, elle peut aussi dans certains cas conduire à une véritable addiction. Le sexologue, psychothérapeute et auteur Alain Héril nous parle de ce phénomène étonnant qui mêle sexe, psychologie et domination.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...