Feux de camp sécurisés : toutes les étapes pour profiter d'une cheminée sans risques

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Les soirées autour du feu sont des moments privilégiés, idéaux pour partager des histoires tout en écoutant le crépitement des flammes. Cependant, il est essentiel de respecter certaines règles de prévention et sécurité pour profiter de ces moments en toute tranquillité.

Choisir le bon emplacement

Lorsque vous campez, il est crucial de choisir un emplacement pour votre feu de camp qui soit à bonne dist...



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