Fonctionnaires appelés à télétravailler: "Ça signale surtout l'impuissance de l'État des solutions de plus grande ampleur", juge François-Xavier Bellamy

Les agents publics sont invités par le gouvernement à opter pour le télétravail et à réduire leurs déplacements pour faire face aux hausses des prix des carburants. François-Xavier Bellamy, vice-président LR et dépité européen, était en direct sur BFMTV.https://www.bfmtv.com/politique/video-fonctionnair...