Foyer d'hantavirus sur un navire de croisière : l'origine de la contamination pourrait être antérieure au voyage





Source : Le bateau de croisière touché par un foyer d'hantavirus fait route vers l'Espagne, jeudi 7 mai. Les passagers et personnels sont toujours confinés à bord du "MV Hondius", alors que trois personnes sont décédées et que trois autres ont été évacuées. Les experts sont à l'œuvre pour déterminer l'origine de l'épidémie.Source : https://www.franceinfo.fr/faits-divers/hantavirus-...