France/États-Unis : "J'ai des entretiens ce week-end avec mon homologue au Pentagone. Les relations sont extrêmement professionnelles", déclare Alice Rufo, ministre déléguée des Armées

Alors que les pourparlers entre le Liban et Israël piétinent, le chef de la diplomatie iranienne appelle, ce samedi 6 juin, le président libanais à sauver son pays contre son "vrai ennemi" Israël. Des propos qui interviennent alors que l'Iran a tiré sept missiles contre le Koweït et Bahreïn cette nuit.https://www.bfmtv.com/politique/video-france-etats...