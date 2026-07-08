France-Maroc : la soif de revanche des Lions de l’Atlas, quatre ans après la demi-finale perdue au Qatar
Ibrahima Ndiaye
La sélection marocaine de football n’a battu la France qu’une seule fois, lors d’un tournoi amical, en mai 1998. Vingt-huit ans plus tard, ses supporteurs ont des raisons de croire en une victoire de leur équipe, plus forte que jamais, en quarts de finale du Mondial 2026.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/08/...
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