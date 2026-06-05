France: une autopsie confirme la découverte du corps de Lyhanna, Gérald Darmanin «présente ses excuses»

France: une autopsie confirme la découverte du corps de Lyhanna, Gérald Darmanin «présente ses excuses»L'autopsie a déterminé que le corps retrouvé jeudi soir dans un site agricole du Gers est bien celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue le 29 mai à Fleurance, a annoncé le procureur d'Agen Olivier Naboulet. Ce vendredi soir le ministre de la Justice Gérald Darmanin a « présenté ses excuses à la famille de la victime au nom de la Justice ».