François Bayrou revient sur l'affaire Bétharram qui a secoué son mandat de Premier ministre

François Bayrou, ancien Premier ministre et ancien maire de Pau, était l'invité de BFMTV de ce jeudi 18 juin pour réagir à plusieurs actualités comme l'affaire Bétharram qui a secoué son mandat de Premier ministre, sa relation avec Emmanuel Macron ou encore sur le test salivaire anti-drogue que Sébastien Lecornu impose aux membres de son gouvernement.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/video...