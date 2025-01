Friteuse à Air InnovaGoods Fryinn Double 8000 Noir 3400 W 8 L Acier inoxydable - Friteuse sans huile

InnovaGoods vient vous aider à cuisiner facilement et de manière amusante en vous offrant les meilleures nouveautés pour votre cuisine, comme Friteuse à Air InnovaGoods Fryinn Double 8000 Noir 3400 W 8 L Acier inoxydable ! Découvrez une vaste gamme de produits de qualité qui se démarquent de par leur fonctionnalité, leur efficacité et leur design innovant !Nos friteuses offrent une nouvelle façon saine de préparer de délicieuses recettes. Grâce à leurs puissants ventilateurs, l’air chaud à 360° à circulation rapide cuit plus efficacement que les appareils traditionnels.Facile à utiliser : Avec son panneau numérique tactile, vous pouvez choisir entre 10 programmes, ajuster la température, le temps et faire frire, griller, rôtir, griller, cuire, déshydrater, décongeler, griller ou réchauffer.Moderne et polyvalente : Notre friteuse dispose de 2 paniers indépendants avec une capacité de 4 L chacun qui permettent 2 zones de cuisson séparées pour des recettes différentes. A potência de 3 400 W permite cozinhar pratos deliciosos.Haute qualité : La friteuse compte 2 paniers amovibles, conçus avec une avancée technologique et fabriqués avec du matériel antiadhésif qui évite que les aliments n’accrochent et ils permettent que le flux d’air se distribue de manière uniforme.Nettoyage et entretien : certaines recettes nécessitent l’utilisation de récipients adaptés à la friteuse, de préférence en silicone. Pour éviter d’endommager le revêtement antiadhésif du panier, il est recommandé de ne pas utiliser de récipients métalliques ou de produits de nettoyage abrasifs. Le panier amovible peut passer au lave-vaisselle.