Fusillade à Nantes: "Nous allons renforcer le dispositif de présence policière", annonce le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez

Une fusillade a fait un mort et deux blessés jeudi 14 mai à Nantes. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un règlement de compte, sur fond de trafic de drogue. Une enquête a été ouverte et confiée à la DCOS du commissariat de police de Nantes. Laurent Nuñez, le ministre de l'Intérieur était présent sur les lieux du drame ce vendredi 15 mai.https://www.bfmtv.com/politique/video-fusillade-a-...