Fusillades à Marseille: "On est en deuil toute l'année, ce n'est plus possible", affirme Katia Yakoubi (présidente de l'association Adelphi'Cité)





https://www.bfmtv.com/politique/fusillades-a-marse... La jeune femme touchée par une rafale de kalachnikov à Marseille, alors qu'elle se trouvait chez elle, est décédée ce mardi. Depuis début 2023, une quarantaine de personnes ont été tuées dans des violences liées au trafic de drogue dans la cité phocéenne.https://www.bfmtv.com/politique/fusillades-a-marse...