GRAND ENTRETIEN. Bobi Wine, musicien et leader de l'opposition ougandaise, à l'affiche de "Bobi Wine : The People's President" : "L'art continue d'être le pilier de notre lutte"

Bobi Wine avait choisi d'être musicien, il est devenu un homme politique, qui chante et risque sa vie au quotidien dans un pays dirigé d'une main de fer par Yoweri Museveni. Moses Bwayo et Christopher Sharp ont suivi pendant plusieurs années l'artiste. Il est le héros du documentaire "Bobi Wine : The People's President" nommé aux Oscars.Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/oscars/...