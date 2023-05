Gabriel Attal souhaite pouvoir mobiliser le "fichier des passagers de compagnies aériennes" pour "pouvoir vérifier le temps [qu'un contribuable sur lequel il y a un doute] passe sur le territoire national"

Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, a annoncé un plan de lutte contre la fraude fiscale. Parmi les mesures principales : augmenter de 25% les contrôles fiscaux "des plus gros patrimoines", renforcer les sanctions pour les fraudes les plus graves ou contrôler tous les deux ans les cent plus grandes capitalisations boursières.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/gabri...