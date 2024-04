Galliane, un cancer à l'âge de 5 ans (vidéo)

Astrocytome pilocytique. Un nom bien barbare et bien compliqué pour une petite fille qui - à l'âge de 5 ans - a eu un cancer très grave. Galliane et sa maman Nazik nous ont accueillis chez elles pour parler sans faux semblant de cette tempête qu'elles ont traversée et qu'elles continuent de traverser ensemble.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/cancer...