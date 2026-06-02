Génocide des Tutsi : « La seule chose que l’on puisse offrir aux Rwandais, c’est la vérité sur cette terrible tragédie dont la France a été partie prenante »





Source : A l’occasion de la commémoration du génocide survenu en 1994, le député Aurélien Rousseau, président du groupe d’amitié France-Rwanda, appelle, dans une tribune au « Monde », à prendre pleinement la mesure des responsabilités de la France et à accompagner un nécessaire travail de mémoire.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/02/ge...