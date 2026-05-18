Gérald Darmanin, en visite en Algérie, dit avoir évoqué avec le président Abdelmadjid Tebboune « le travail que nous devons continuer à faire pour renouer la confiance » entre les deux pays





Source : Plus tôt dans la journée, le ministre de la justice avait rencontré son homologue algérien. Durant l’entretien, les deux hommes avaient abordé la question de la criminalité organisée, en particulier le dossier de la DZ Mafia, mais aussi le cas du journaliste français Christophe Gleizes, incarcéré en Algérie.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/18/...