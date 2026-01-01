Gérald Darmanin ordonne le réexamen de 70.000 plaintes après la mort de Lyhanna: Manuel Bompard déplore de la "démagogie" et "des coups de communication indécents"









Source : Le coordinateur de la France insoumise dénonce sur BFMTV-RMC la "démagogie" de Gérald Darmanin après la mort de Lyhanna, 11 ans. ll estime aussi que Gérald Darmanin "s'exonère de sa propre responsabilité, qui est une responsabilité politique".Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...