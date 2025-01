Gérald Darmanin veut que les "cent plus gros narcotrafiquants" soient isolés dans "une prison de haute sécurité"

Le ministre de la Justice entend pour cela vider cet établissement des personnes qui y sont actuellement. Son objectif est de "montrer que quand on est en prison et qu'on est un grand narcotrafiquant on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable".Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/geral...