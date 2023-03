Gérald Darmanin

Gérald Darmanin est un homme politique français. Il est né à Tourcoing et a étudié à l'Institut d'études politiques de Lille. Ancien cadre du parti Les Républicains, il a soutenu Emmanuel Macron en 2017. Il devient ministre de l'Action et des Comptes publics, avant d'être nommé ministre de l'Intérieur en 2020. Il est connu pour ses opinions conservatrices et ses positions controversées sur l'immigration et l'islam. Il a fait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires concernant des allégations de...Source : https://www.bfmtv.com/politique/gerald-darmanin_DN...