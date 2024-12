Grand, mou et pratique : ce sac fait son grand retour en 2025

En 2025, la mode voit les choses en grand, et cela se reflète aussi dans nos accessoires. Les petits sacs cèdent la place à des modèles XXL, gagnant 2 à 4 tailles supplémentaires pour s'adapter à nos besoins. Pratiques, élégants et effortless, ils so...