Guerre Israël-Hamas: Macron "a mis en garde" le président iranien "contre toute escalade" du conflit

Emmanuel Macron a également rappelé au président iranien que "des Françaises et des Français étaient parmi les victimes et les otages retenus par l'organisation terroriste" Hamas, et que leur libération était "une priorité absolue pour la France".Source : https://www.bfmtv.com/politique/elysee/guerre-isra...