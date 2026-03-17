Guerre à Gaza : la bataille des interventions devant la Cour internationale de justice





Source : Les Etats-Unis et le Paraguay ont récemment transmis aux juges de La Haye des requêtes réfutant l’accusation de génocide formulée par l’Afrique du Sud à l’égard d’Israël. Inversement, les Pays-Bas et l’Islande viennent de se joindre à la plainte de Pretoria. Les plaidoiries sur le fond ne sont pas attendues avant 2027.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...