Guerre au Moyen-Orient: Emmanuel Macron appelle le Premier ministre irakien et exprime sa "pleine solidarité" avec son pays









Source : Depuis le début de l'offensive américano-israélienne en Iran, l'Irak est la cible de frappes iraniennes. L'Iran menace de prendre pour cible "toutes les installations" de la région du Kurdistan en Irak si des combattants kurdes parvenaient à entrer sur le territoire de la République islamique.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elysee/guerre-au-m...