Guerre au Moyen-Orient: "L'augmentation des prix des carburants est un coup de massue", assure Nathalie Arthaud

Les tensions restent vives entre Téhéran et Washington, toutefois, Donald Trump a affirmé que les négociations en sont "à leur phase finale". Dans le Golfe, Téhéran continue de contrôler le stratégique détroit d'Ormuz, créant de fortes perturbations économiques ressenties à des milliers de kilomètres.https://www.bfmtv.com/politique/video-guerre-au-mo...