Guerre au Moyen-Orient: le coût du conflit pour la France dépasse le montant initialement prévu

Interpellé par le député Horizons de Corse-du-Sud Laurent Marcangeli ce mardi 19 mai à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré envisager des économies budgétaires au-delà des six milliards d'euros initialement prévus, face à la crise provoquée par la guerre au Moyen-Orient.https://www.bfmtv.com/politique/video-guerre-au-mo...